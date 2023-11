Esce dalla galleria e vola contro il guardrail: morto sul colpo

Ancora sangue sulle strade bresciane, sulla “maledetta” 45bis già teatro poche ore prima dell'incidente costato la vita ad Alessandro Carrera. Un uomo di 42 anni è morto nella notte in territorio di Prevalle, subito dopo la galleria del sottopasso in direzione Brescia. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, una monovolume, e si è schiantato con violenza con il guardrail sul lato destro della carreggiata.

Morto sul colpo

Impatto violentissimo: il 42enne è morto sul colpo. Di nazionalità straniera, è residente in provincia di Brescia. Ferito in modo lieve l'uomo che era con lui, 36 anni: è stato soccorso dall'automedica e trasferito in ospedale da un'ambulanza del Van di Nuvolento. È stato ricoverato in codice giallo al Civile. Sul posto anche un'ambulanza del Cosp di Mazzano, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale a cui sono stati affidati i rilievi. L'allarme al 112 è stato lanciato poco prima dell'1.