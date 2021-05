Maxi carambola tra 4 auto, paura nel sottopassaggio: sono 5 i feriti

Attimi di paura lunedì 3 maggio a Prevalle: quattro veicoli coinvolti, cinque i feriti lievi, di cui un 67enne ricoverato in ospedale a Gavardo.

Erano circa le 8.30 quando, nel sottopasso della SS45 in direzione Salò, un veicolo ha tamponato un’auto spingendola nella corsia opposta e facendola così scontrare con altri due veicoli che viaggiavano in direzione Brescia.

Le indagini sono ancora al vaglio degli agenti. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuta la polizia locale di Prevalle insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada. Fortunatamente nessun ferito grave: l’uomo di 67 anni è stato portato in ospedale a Gavardo, mentre le altre persone coinvolte sono state soccorse dall’ambulanza del Van di Nuvolento e del Cosp di Bedizzole.