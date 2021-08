Tamponamento a catena sulla tangenziale: un ferito e traffico nel caos

Due auto, un furgone, e cinque persone coinvolte: è il bilancio del brutto incidente accaduto ieri, lunedì 23 agosto, a Prevalle.

Mancavano pochi minuti alle 17: i tre veicoli stavano viaggiando lungo la tangenziale che porta a Salò, quando – a causa di una brusca frenata e del traffico intenso – si è verificato il tamponamento a catena.



La chiamata è partita in codice rosso: sul posto si sono precipitate un’auto medica e un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, ma – fortunatamente – nessuna grave conseguenza: dopo le prime cure sul posto, un ferito è stato portato all’ospedale di Gavardo per accertamenti e le sue condizioni non preoccupano.



I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Desenzano. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti.