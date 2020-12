Contro il guardrail dopo il frontale: un ferito, ubriaco l'altro automobilista

Uno terribile schianto frontale si è verificato nella serata di lunedì lungo la Statale 45 bis tra l'uscita di Prevalle e quella di Gavardo. Due le auto coinvolte e un solo ferito, per fortuna non in pericolo di vita: si tratta di un 36enne di origine marocchina, ma di casa nella zona.

Dopo il violento impatto, la sua auto è finita contro il guardrail e per lui si è inizialmente temuto il peggio. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai volontari di Mazzano soccorso, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stato trasferito all'ospedale dei Gavardo, dov'è tuttora ricoverato. Avrebbe riportato seri traumi, ma non si teme per la sua vita.

Illeso il conducente dell'altra macchina, un 27enne rumeno di casa a Prevalle. Non è finito in ospedale, ma è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito positivo: il tasso alcolemico del giovane era superiore a 0,8 e ed è quindi scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.

Al vaglio degli agenti della Polizia di Stradale di Salò l'esatta dinamica del sinistro, ma sembra chiaro che a provocare lo schianto sia stata l'improvvisa invasione di corsia di una delle due auto coinvolte.