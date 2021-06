Malore al volante, donna incinta si schianta con l'auto contro un cancello

Grande spavento per la donna incinta ieri, giovedì 10 giugno, a Prevalle: una donna di 38 anni in gravidanza è finita fuori strada in via Mascader nei pressi del centro storico.

Il fatto è successo poco dopo le 18:30: la 38enne stava viaggiando a bordo della sua auto quando, probabilmente colta da un malessere, ha perso il controlla del veicolo ed è finita contro il cancello di un’abitazione privata.

Subito è scattato l’allarme: sul posto è arrivata un’ambulanza insieme alla Polizia stradale di Desenzano del Garda. Nessuna conseguenza grave: la donna è stata portata al Civile per accertamenti. Fortunatamente, sia lei sia il bambino sono in buone condizioni.