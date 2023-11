Tre feriti nell'incidente frontale: l'auto vola nella scarpata

Ancora un incidente nel Bresciano. Schianto frontale poco prima di mezzogiorno sulla Strada provinciale 79, in territorio di Preseglie: due i veicoli coinvolti e tre i feriti in ospedale, per fortuna non gravi (si segnala un solo ricovero in codice giallo).

A seguito dell'impatto una Peugeot 206 è finita nella scarpata: non facili le operazioni di recupero, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore (fino alle 14). Sul posto le ambulanze dei volontari di Odolo e Vestone, i Carabinieri di Salò a cui sono stati affidati i rilievi, la Polizia Locale della Valsabbia a supporto della gestione della viabilità.