Centra un muro e una ringhiera, non si ferma e riempie la strada di olio

Una scia di olio sulle curve di via Pregastine a Preseglie: a lasciarla un mezzo pesante che, dopo aver urtato il muro e una casa nel centro del paese, aveva proseguito la sua corsa. Come nulla fosse. Quanti chilometri il camion sia riuscito a percorrere, con il serbatoio rotto, non è dato a sapersi: la buona notizia è che è stato rintracciato dalla polizia locale e chi era al volante sarà chiamato a risarcire i (tanti) danni causati.

Tutto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 25 gennaio: le tempestive segnalazioni delle chiazze d’olio e l’altrettanto celere intervento della polizia locale e degli operai della Provincia, che hanno pulito il manto stradale, hanno evitato che si verificassero incidenti a causa dell’asfalto scivoloso. Come detto, ci sono volute poche ore per individuare il veicolo ‘colpevole’ della perdita (un mezzo pesante) e ricostruire l’accaduto.