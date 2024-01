Spaventoso schianto sulla Provinciale: camion si ribalta nella roggia

Spaventoso incidente – per fortuna senza gravi conseguenze – lungo la Sp 237 all'interno del territorio comunale di Preseglie, in Val Sabbia.

Verso le 13 di ieri, martedì 23 gennaio, un camion è uscito di strada mentre percorreva il tratto compreso tra via Roma e la rotonda della Sp 79, dove la Provinciale 237 prende il nome di via Pregastine. L'incidente è avvenuto in direzione del centro abitato: per cause ancora da accertare – da un errore di guida alla distrazione, nessuna ipotesi è esclusa – il camionista ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è poi ribaltato sul fianco destro all'intero di una roggia per il convoglio delle acque piovane (attualmente in secca) presente sul lato est della carreggiata.

Il conducente è rimasto miracolosamente illeso, riuscendo a uscire da solo dall'abitacolo. Per raccogliere i rilievi, gestire il traffico e mettere in sicurezza la strada è intervenuta una pattuglia della Locale della Val Sabbia. Alle 14 la viabilità era già stata ripristinata.