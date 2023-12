Lago d'Iseo. Non ce l'ha fatta Adriano Ghirardelli. Geometra di professione, 77 anni, è spirato nel pomeriggio di mercoledì in un letto del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dov'era ricoverato da 8 giorni a causa delle gravi lesioni riportate nel terribile incidente stradale avvenuto giovedì 21 dicembre a Sarnico, sulla strada litoranea che costeggia il Sebino.

Mentre si trovava al volante della sua T-Roc, si è scontrato frontale con una Mercedes guidata da una ragazza di 23 anni, residente a Credaro. Incastrati tra le lamiere, i feriti erano stati liberati grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco – erano arrivate squadre da Bergamo e Brescia – e poi affidati ai sanitari. Entrambi erano stati trasferiti in ospedale a bordo di due distinte eliambulanze, la ragazza al Civile e il 77enne al Papa Giovanni: tutti e due ricoverati in codice rosso e in gravi condizioni. Sul posto erano intervenute anche le ambulanze della Croce Rossa e dei volontari di Capriolo.

Ieri, purtroppo, è arrivata la più terribile delle notizie. Adriano Ghirardelli non ce l'ha fatta, lasciando nello sconforto la comunità di Predore, dove abitava e dov'era un volto noto per la sua professione, che esercitava nell'unanime stima da lunghi anni. Ne piangono la scomparsa la moglie e il figlio.