Bicicletta si schianta contro un'auto all'incrocio: uomo in ospedale

Grande spavento per un uomo di 43 anni che, nella prima mattinata di martedì 20 dicembre, è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Roma a Pontoglio, all’altezza dell’incrocio con la ex Statale 469.

Erano passate le 7 da pochi minuti: il 43enne era in sella alla sua bicicletta, quando è caduto rovinosamente sull'asfalto, dopo essersi scontrato con un'auto. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi del caso.

L'automobilista si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme: sul posto sono giunte un’ambulanza e poi gli agenti della Stradale. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Chiari. Il 43enne avrebbe riportato qualche trauma, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: è stato ricoverato in codice giallo.