Investito lungo la Provinciale: uomo muore sul colpo

Tragico incidente nella prima mattinata di oggi (sabato 6 luglio) a Pontoglio: un uomo di 83 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva a piedi la Sp 469. È successo pochi minuti prima delle 8: sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate due automediche e un'ambulanza, ma per l'83enne non c'è stato, purtroppo, più nulla da fare. L'impatto con il veicolo non ha lasciato scampo all'uomo e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica di quanto accaduto lungo strada Statale che collega Pontoglio a Urago d'Oglio è ancora da chiarire: una pattuglia della polizia stradale si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.