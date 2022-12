Auto si schianta sulla Statale: marito e moglie in ospedale, traffico bloccato

Code e rallentamenti per circa 2 chilometri, stamattina lungo la Ss469 a Pontoglio. Da quanto appreso finora, verso le 11.20 una Opel grigia ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze, un'auto medica e una squadra dei vigili del fuoco. La Polstrada di Brescia si è invece occupata dei rilievi e della gestione del traffico.

Marito e moglie – un 82enne e una 78enne di Castiglione – sono stati portati in ospedale con lesioni di media gravità e sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione.

Ancora da accertare la dinamica. Nessun veicolo terzo sembra essere stato coinvolto: il guidatore potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.