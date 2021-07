Si schianta contro un muro a pochi metri da casa: grave una ragazza

Sono gravi le condizioni della ragazza di 23 anni che sabato notte, a bordo della sua auto, ha centrato in pieno un muretto di cemento, lungo Via Francesca a Pontoglio, la strada che s'incrocia alla Provinciale 469 in pieno centro al paese. Mancavano poche centinaia di metri e sarebbe arrivata a casa sana e salva.

Cos'è successo sabato notte

Tutto è successo poco prima delle 2. A dare l'allarme altri automobilisti di passaggio. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari dell'automedica e dai volontari della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio: priva di sensi, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare la ragazza dall'abitacolo e per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo: non ci sarebbero dubbi sulla dinamica del sinistro; la 23enne avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone.