Tanta paura per Jessica dopo lo schianto: tutto il paese prega per lei

Tutto il paese prega per lei. E’ ancora grave Jessica M., la ragazza di 23 anni che nella notte tra sabato e domenica ha sbattuto con la sua auto contro un muretto a Pontoglio in Via Urago, la strada al confine tra i due paesi. La 23enne è stata portata d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è tutt’ora ricoverata in Rianimazione.

L’incidente è avvenuto all’una e mezza, a pochi centinaia metri da casa. L’auto su cui viaggiava, una Volkswagen Passat, si era schiantata contro un canaletto di cemento tra la strada e la seriola. Ancora da chiarire le cause. A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio: sul posto un’auto medica, l’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, e i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare la ragazza dall'abitacolo e per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. La 23enne avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone.

Gli abitanti della zona avevano più volte segnalato quanto quel tratto fosse pericoloso a causa della poca visibilità e della mancanza di guard-rail e di segnaletica stradale. Tanti i messaggi di speranza da parte della comunità di Pontoglio apparsi sui social in questi giorni: “Coraggio piccola, lotta per te e per tutti quelli che ti vogliono bene. Un abbraccio alla famiglia.”