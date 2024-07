Travolto e ucciso a pochi passi dalla sua abitazione e dai campi della sua azienda agricola di Pontoglio, Giansandro Festa è morto sul colpo. Per l’uomo di 83 anni non c’è stato, infatti, più nulla da fare. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 469 che collega Pontoglio a Urago, poco prima delle 8 di oggi (sabato 6 luglio).

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi, l'anziano è stato investito da una station wagon, mentre attraversava la strada: scaraventato sul parabrezza e poi sbalzato sull’asfalto, ha riportato traumi che non gli hanno lasciato scampo.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi: la corsa di ambulanza e automedica è stata però inutile. Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga.