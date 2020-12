Schianto frontale sulla Provinciale: due feriti soccorsi tra le lamiere

Uno schianto frontale in curva, lungo la Provinciale 64. È successo domenica sera, dopo le 19.30, all'altezza del supermercato Eurospin di Pontevico. Due le auto coinvolte e altrettanti feriti: non sarebbero in gravi condizioni, anche se inizialmente per loro si è temuto il peggio.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Pralboino: a quanto sembra, forse per l'asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge, una delle due auto ha sbandato improvvisamente mentre affrontava una curva, e avrebbe poi invaso l'opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva l'altro veicolo.

Scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e pure una squadra dei Vigili del Fuoco. Come detto, sono due le persone coinvolte: un ragazzo di 24 anni e un 45enne. Entrambi avrebbero riportato seri traumi: dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasporti all'ospedale di Manerbio e ricoverati in codice giallo.