Investita in bici mentre pedala in piazza: tanta paura per una donna

E' stata portata in ospedale per accertamenti

A Pontevico era ancora avvolta nel buio Piazza Mazzini, quando una ciclista è stata investita e sbalzata sull'asfalto. Alle 5.45 di oggi, venerdì 1° ottobre, si sono vissuti attimi di apprensione per un incidente che ha visto sfortunata protagonista una donna di 50 anni.



L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio di via Cavour. Dopo l'allarme al 112, la 50enne è stata soccorsa dall'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Leno.



Passato il grande spavento iniziale, la donna si è lentamente ripresa. Carica sull'autolettiga, è poi stata portata in ospedale a Manerbio per tutti gli accertamenti del caso; le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli uomini della Stradale.