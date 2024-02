Schianto tra un'auto e un camion: ferita una ragazza, traffico nel caos

Rallentamenti e code nella prima mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, tra Cremona e Manerbio, lungo l'autostrada A21.

Un incidente avvenuto, verso le 8.45, all'altezza dello svincolo di Pontevico - in direzione di Brescia - ha provocato disagi al traffico.

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un tamponamento tra un camion e un'auto, per fortuna senza gravi conseguenze. Per la 26enne che viaggiava sull'auto tanta paura ma ferite lievi: soccorsa da un'ambulanza della Croce Bianca di Leno, è stata poi portata in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale.

Durante le operazioni di rimozione dei mezzi e sgombero delle corsie dove è avvenuto l’incidente si sono formate code fino a due chilometri.