Pauroso incidente: auto 'impazzita' esce di strada e si ribalta nella roggia

Se l’è cavata con un forte spavento e diversi traumi, ma poteva andare decisamente peggio al 36enne che, nella serata di giovedì, è finito nella roggia che attraversa la frazione di Campazzo a Pontevico, mentre era al volante della sua auto. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della Bmw X6 che stava guidando: dopo la sbandata, il suv si è ribaltato nel piccolo corso d’acqua.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 21.30: sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco di Verolanuova. Vista la dinamica, si temeva il peggio. All’arrivo dei soccorsi il 36enne era già riuscito ad abbandonare l’auto: spaventato e dolorante, ma cosciente. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito - a bordo di un’autolettiga - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per lui traumi non gravi: è infatti stato ricoverato in codice giallo.

Come detto, il 36enne avrebbe fatto da solo: ai Carabinieri di Verolanuova, che si sono occupati dei rilievi di rito, il compito di capire la ragione all’origine dell’improvvisa sbandata e del conseguente ‘volo’ nella roggia.