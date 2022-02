Auto contro un muro: ragazzo muore sul colpo, feriti i suoi 3 amici

Tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, lungo via Leonardo Da Vinci a Ponte San Pietro (Bg).



Per cause ancora da chiarire, un 32enne di origini tunisine ha perso il controllo della sua Fiat 500, andando a schiantarsi contro il muretto di una recinzione.

L'impatto è stato terribile: il giovane è morto sul colpo. Sul mezzo erano presenti anche tre suoi connazionali di 25, 26 e 47 anni, rimasti feriti e trasferiti in ospedale (uno in codice rosso, due in 'giallo'), dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco e da tre ambulanze del 118.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.