Pauroso schianto: auto si ribalta, mamma e bimbo incastrati tra le lamiere

Pauroso schianto lunedì pomeriggio in Via Statale a Ponte San Marco: una giovane mamma e il suo figlioletto di appena 3 anni sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dopo che la Citroen guidata dalla donna si è completamente ribaltata. A scatenare la carambola l'improvvisa sbandata della vettura, che ha toccato un albero sul ciglio della strada e si è girata su se stessa.

Mamma e bimbo ricoverati in ospedale

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: all'origine dell'incidente si presume possa esserci una distrazione oppure un malore. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15, in codice rosso, poi fortunatamente derubricato in codice giallo: la mamma di 32 anni è stata trasferita al Civile da un'ambulanza del Cosp di Bedizzole, il piccolo è stato trasportato al Pediatrico cittadino da un'autolettiga della Croce Bianca.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti sia per liberare mamma e figlio che per la messa in sicurezza della carreggiata. Non pochi i disagi al traffico, con la strada che è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di soccorso. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi: la Citroen, ribaltata su se stessa, è andata in gran parte distrutta.