Schianto in moto dopo la serata di festa: ragazzino lotta per la vita

Lo schianto a Ponte di Legno nel cuore della notte, erano circa le 3: la moto Ktm ha perso aderenza sulla curva del bivio di Via Trento che porta all'ex Statale, a bordo due ragazzi di 21 e 15 anni. E' quest'ultimo quello che ha subito le conseguenze peggiori: è stato ricoverato in codice rosso al Civile, trasferito in ospedale in elicottero. Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico: ha riportato gravi traumi alla testa e al torace.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. La dinamica è ancora da chiarire: si cerca di capire il perché di quella sbandata. Ma non è ancora sicuro nemmeno chi fosse alla guida della moto, una enduro. I due amici abitano entrambi a Edolo: pare che avessero passato la serata alla festa di paese della frazione di Pezzo.

In fin di vita in ospedale

E' stato il 21enne ad allertare per primo i soccorsi: l'amico era già a terra, privo di conoscenza. Sul posto si è precipitata l'ambulanza dell'ospedale di Edolo: vista la gravità della situazione è stato fatto decollare anche l'elicottero. Il ragazzino più giovane è stato intubato e trasferito d'urgenza al Civile, il suo amico è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Esine, le sue condizioni sono gravi. Tutto il paese fa ora il tifo per il 15enne, in attesa di una buona notizia. Sta lottando per la vita.