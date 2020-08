Trauma cranico e lesioni dopo una brutta caduta dalla bici, uomo in ospedale

Stava pedalando tranquillamente lungo la Statale 42, che collega Ponte di Legno al Tonale, quando ha perso il controllo della sua bicicletta, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, poco prima delle 10, protagonista un uomo di 74 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizialmente per lui si è temuto il peggio: per i soccorsi è arrivata un'ambulanza a sirene spiegate, a seguito dell'allerta lanciata al 112 da un testimone dell'incidente. Stando alle prime informazioni, il 74enne avrebbe riportato un trauma cranico e diverse serie lesioni, ma le sue condizioni non sarebbero critiche e non si teme per la sua vita.