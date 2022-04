Perde il controllo dell'auto e si schianta, ferita una donna: allertato l'elisoccorso

Poco prima delle 8 di oggi, sabato 2 aprile, un'automobilista stava percorrendo la Statale 42 a Ponte di Legno, quando – all'improvviso – ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada; seduta al suo fianco un'amica.

L'incidente è avvenuto nel tratto che prende il nome di via Nazionale, compreso tra l'Adamello Resort e il ponte sul fiume Oglio che porta a Pontagna. Le due donne – di 55 e 60 anni – sono stata soccorse da un'ambulanza e dall'elisoccorso decollato da Brescia.

Per fortuna le loro condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto e non è stato necessario il trasporto in volo al Civile. La più grave delle due è stata portata in codice giallo all'ospedale di Edolo con ferite serie, ma non è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati raccolti dalla Stradale. Pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto: la guidatrice ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare, ma non si esclude che a provocare l'incidente sia stata la neve che sta cadendo in valle.