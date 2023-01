Travolta da un'auto, grave una donna: al Civile in eliambulanza

È stata ricoverata in Ortopedia al Civile con fratture multiple, l'anziana investita nel pomeriggio di ieri (giovedì 26 gennaio) sulla Provinciale 237 a Ponte Caffaro, frazione del comune di Bagolino.



La chiamata con la richiesta di intervento al 112 è scattata intorno alle 15. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada di Salò, l'ambulanza di Ponte Caffaro e l'elisoccorso. Ad essere investita una 92enne trentina residente a Storo, elitrasportata d'urgenza nel nosocomio cittadino.

Al volante dell'auto c'era una 45enne bresciana: è stata accompagnata in ospedale a Gavardo in stato di forte shock. Cause ed esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Fonte: Trentotoday.it