Suv tampona auto, poi lo schianto contro un camion: due feriti in ospedale

Rallentamenti e code si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio, lungo la Statale 45bis tra Poncarale e Bagnolo Mella a causa di un incidente avvenuto all’altezza del ristorante “La locanda dei quattro camini”. Tre i veicoli coinvolti e due le persone ferite nello schianto avvenuto verso mezzogiorno.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi di rito, un suv avrebbe tamponato una Fiat Panda che, a seguito dell’impatto, avrebbe invaso l’opposta corsia finendo per urtare un camioncino. Ad avere la peggio sono stati i due uomini, di 50 e 66 anni, che erano a bordo dell’utilitaria. I soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica a sirene spiegate.

Per fortuna, l’allarme è poi rientrato: il 50enne e il 66enne avrebbero riportato traumi non gravi: sono stati portati alla clinica Poliambulanza di Brescia e poi ricoverati in codice giallo. La Statale è stata chiusa al traffico per circa un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi e, inevitabilmente, si sono formati rallentamenti e code.