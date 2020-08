Perde il controllo dello scooter, rovinosa caduta sull'asfalto: ragazzino in ospedale

La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara. Ma quel che è certo è che un 15enne ha concluso la nottata di mercoledì con una corsa in ambulanza: da Poncarale fino all'ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è poi stato ricoverato. Tanto spavento, ma per fortuna pare nulla di grave: avrebbe rimediato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'adolescente era a bordo della sua due ruote, della quale - con ogni probabilità - ha perso il controllo. Sul posto un'ambulanza del 118 allertata dagli automobilisti di passaggio e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto lungo via Bertazzoli.