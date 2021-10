Si ribalta con lo scooter, era senza casco: è in prognosi riservata

Ultimo aggiornamento sull'incidente di domenica mattina in Via Martiri della Libertà a Poncarale: non è ancora stato dichiarato fuori pericolo il 49enne, residente a Bagnolo Mella, che a pochi centinaia di metri da casa ha perso il controllo del suo scooter, facendo tutto da solo e finendo fuori strada.

Si sarebbe ribaltato nel fosso che costeggia la carreggiata: un incidente da poco, ma che ha rischiato di trasformarsi in tragedia in quanto l'uomo non indossava il casco (resta da chiarire se fosse indossato male, e quindi l'abbia perso durante la caduto, oppure se ne fosse proprio sprovvisto).

Ricoverato in prognosi riservata

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 7.30 da un passante che ha visto lo scooter ribaltato sul ciglio della strada. In pochi minuti sul posto l'automedica, un'ambulanza di Bagnolo Soccorso e i Vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Bagnolo sui sono stati affidati i rilievi: il 49enne è stato trasferito d'urgenza (in codice rosso) al Civile, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservato. Come detto, non è ancora fuori pericolo.