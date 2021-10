Fuori strada con la moto a 100 metri da casa: è grave in ospedale

Un altro incidente stradale nel Bresciano a poche ore dallo schianto di Borgo San Giacomo: domenica mattina alle 7.30 un 50enne è uscito di strada in sella alla sua moto, a un centinaio di metri dalla sua abitazione di Poncarale in Via Martiri della Libertà. Le sue condizioni sono gravi.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Bagnolo Mella: i militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica, per capire – ad esempio – se fosse appena uscito di casa o se invece stesse tornando. Pare certo, invece, che abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il primo a dare l'allarme un passante che si è accorto del ferito e ha chiamato il 112. In pochi minuti sul posto si sono precipitate l'automedica e un'ambulanza di Bagnolo Soccorso, oltre ai Vigili del fuoco: il ferito è stato trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.