Malore alla guida, si schianta contro un camion: grave in ospedale

Sono gravi le condizioni del 61enne di Gussago che nel primo pomeriggio di lunedì è stato colto da un malore alla guida, e per questo si è schiantato contro un camion che viaggiava in direzione opposta. Tutto è successo poco prima delle 13.30 sulla Ss45bis in territorio di Poncarale, a poche centinaia di metri dalla rotatoria all’incrocio con Via Marconi e la Sp24.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: il 61enne, alla guida di una Opel Corsa, si sarebbe sentito male prima di accasciarsi sul volante, perdendo il controllo del mezzo fino a sbandare oltre la carreggiata. Proprio in quel momento stava transitando il camion, che nulla ha potuto per evitare l’impatto.

Allarme in codice rosso, ricoverato d’urgenza

Illeso il conducente del mezzo pesante, mentre come detto sono gravi le condizioni del 61enne: è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è stato lanciato in codice rosso: sul posto la centrale operativa ha inviato l’automedica e ambulanze della Croce Rossa e Croce Bianca. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai volontari di Ghedi, alla Poliambulanza di Brescia, dov’è attualmente ricoverato.