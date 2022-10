Si schianta contro un'auto mentre va a scuola in bici: bimbo portato al Civile

Attimi paura giovedì mattina a Poncarale per un bimbo di 12 anni, finito contro la fiancata di un'auto mentre andavo a scuola in sella alla sua bicicletta. Dopo l'impatto, il piccolo sarebbe 'rimbalzato' contro un'altra macchina per poi cadere rovinosamente sull'asfalto.

L'allarme è scattato poco dopo le 7.40 da via Martiri della Libertà: negli istanti successivi allo schianto si è temuto il peggio, tanto che sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso. I timori sono svaniti con l'arrivo dei sanitari: il piccolo - per fortuna - non avrebbe mai perso conoscenza e avrebbe riportato traumi non gravi. Dopo le prime cure è stato trasferito al Civile di Brescia, per gli accertamenti del caso.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Flero, che si è occupata dei rilevi.