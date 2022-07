Pauroso schianto auto-moto, biker sbalzato per diversi metri sull'asfalto: è grave

Spaventoso incidente nella serata di martedì a Polpenazze del Garda. Poco prima delle 19.30, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Ronchi e via Valtenesi; il biker sarebbe stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull'asfalto dopo un 'volo' di diversi metri.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Desenzano. Ad avere la peggio è stato l'uomo di 74 anni in sella alla sua motocicletta: per soccorrerlo, sul posto sono giunte un'ambulanza di Garda soccorso e un'automedica: il 74enne è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia e poi ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche.