Auto si schianta contro un trattore: due feriti, paura sulla Provinciale

Tanto spavento, ma per fortuna nulla di grave per le due persone coinvolte nello schianto avvenuto a Polpenazze, poco dopo le 10 di oggi (martedì 26 settembre). Per ragioni da chiarire, un’auto e un trattore si sono scontrati lungo la Strada provinciale 26: si sarebbe trattato di un tamponamento.

Nello schianto sono rimasti feriti due uomini di 78 e 85 anni: i soccorsi sono sopraggiunti in codice rosso, ma l’allarme è poi fortunatamente rientrato. Dopo le prime cure prestate dai volontari del Garda e di Garda Emergenza, sono entrambi stati accompagnati nei nosocomi della zona in un rassicurante codice verde.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Salò: i militari sono sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.