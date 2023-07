Auto contro un albero, poi il volo di 20 metri: grave una donna

La folle carambola in cui lunedì pomeriggio sono rimaste coinvolte tre donne si è conclusa con un volo di 20 metri, all'indietro, in una scarpata, non prima di aver centrato un albero in curva: tutto è successo intorno alle 15.30 a Bottenago di Polpenazze, sulla strada che collega il paese a Calvagese della Riviera.

Alla guida della Fiat Panda finita fuori strada c'era una donna classe 1965 e residente a Bagnolo Mella: insieme a lei altre due donne, entrambe di 85 anni. È una di loro ad aver patito le ferite più gravi: è stata elitrasportata al Civile e ricoverata in prognosi riservata. I medici non si sbilanciano ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'incidente

Sono in ospedale anche la conducente e la seconda passeggera, ricoverate a Gavardo e Desenzano: sul posto, oltre all'elicottero decollato da Brescia, anche l'automedica e le ambulanza dell'Anc Valle del Chiese e dei Volntari del Garda, i Vigili del Fuoco di Salò. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Polpenazze, coadiuvata dal Servizio intercomunale di Polizia Locale di Calvagese e Muscoline. La donna avrebbe perso il controllo della sua auto mentre stava affrontando la curva: come detto il mezzo è finito contro un albero e poi è stato carambolato nella scarpata.