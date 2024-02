Spaventoso incidente in paese, auto si ribalta: due giovani in ospedale

Spaventoso incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio, a Polpenazze del Garda. Per cause ancora da chiarire un’auto, con a bordo una 27enne e un 33enne, si è ribaltata mentre percorreva via Fornace, la strada che conduce alla frazione di Bottenago.

La chiamata al centralino del 112 è scattata poco prima delle 17: sul posto sono state inviate (in codice rosso) due ambulanze e un’automedica. I volontari di Valtenesi Soccorso e di Garda Emergenze hanno prestato le prime cure ai due giovani: le loro condizioni, per fortuna, sono apparse meno critiche di quanto inizialmente temuto.



Entrambi erano coscienti, ma avrebbero riportato numerosi traumi: la 27enne è stata trasferita al Civile di Brescia e poi ricoverata nel reparto di ortopedia con una prognosi di 30 giorni, il 33enne è invece alla clinica Poliambulanza. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale che si è occupata dei rilievi di rito.