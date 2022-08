Schianto frontale in curva tra due auto: conducenti portati in ospedale

Verso le 14.30 di mercoledì, a Polpenazze del Garda lungo via Rosario – la strada che dalla frazione di Picedo porta a Puegnago – due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva, per cause in corso di accertamento.

Ad essere coinvolte nell'incidente un'Opel Corsa, condotta da un 21enne (Z.D. le iniziali) e una Kia Venga guidata da un uomo di 56 anni (P.M. le iniziali).

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono state inviate l'automedica e l'ambulanza di Garda Emergenza. Sia il ragazzo sia l'adulto sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Desenzano: le loro condizioni fortunatamente non sono gravi e già in serata sono stati dimessi.

L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Polpenazze del Garda, intervenuta per i rilievi di legge.