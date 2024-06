Sono gravi le condizioni del motociclista di 30 anni coinvolto domenica mattina in un incidente alla pista di motocross Gambara di Remedello. Il giovane centauro avrebbe fatto tutto da solo mentre si stava allenando sulla pista in località Strada Seriole Campagnotti: avrebbe perso il controllo della sua moto da cross cadendo rovinosamente a terra.

Ricoverato in codice rosso

Diversi i motociclisti in pista in quel momento, ma nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Il giovane è stato soccorso dall'automedica in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza, decollata da Verona: è stato infine trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona. Buon segno: sarebbe sempre rimasto cosciente. Ma avrebbe riportato diverse fratture, da qui l'allerta massima e il trasferimento d'urgenza in ospedale.