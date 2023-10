Investita mentre attraversa: donna soccorsa dall’eliambulanza

Attimi di grande paura a Gratacasolo di Pisogne per una donna investita lungo via Provinciale. Verso le 5.15 di oggi, lunedì 30 ottobre, la 59enne è stata travolta da un furgoncino mentre attraversava la strada all’altezza del bar Moro.

A seguito dell’impatto, la donna è stata sbalzata sul selciato, riportando serie lesioni. Per i soccorsi è stata fatta intervenire l'eliambulanza decollata da Brescia: l'équipe medica del 118, dopo le prime cure in loco ha adagiato la 59enne sulla barella e l'ha caricata sul velivolo per il trasporto all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero critiche: se la caverà.

Oltre all'elisoccorso, sul posto sono intervenute un'autolettiga di Pisogne soccorso, un'automedica e una pattuglia della polizia stradale di Darfo Boario Terme: gli agenti hanno raccolto i rilievi e le testimonianze che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.