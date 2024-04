Pauroso schianto in scooter: Patrick è ancora molto grave

Sabato pomeriggio si è schiantato con la moto contro un muretto per poi precipitare nella scarpata sottostante la strada: è ancora in gravi condizioni il 28enne Patrick M., residente a Pisogne, vittima di una bruttissima caduta dalla sua Vespa mentre scendeva dalla Val Palot.

Le sue condizioni sono ancora molto gravi, seppur stabili: è stato operato d'urgenza al Civile di Brescia ed è ancora ricoverato in prognosi riservata. Il 28enne non è ancora stato dichiarato fuori pericolo e tutto il paese fa il tifo per lui.

Il ragazzo era in sella alla sua Vespa quando, nell'affrontare una curva, tra Sonvico e Fraine, ha perso il controllo ed è caduto. Destino ha voluto che il mezzo si schiantasse a poca distanza dal muretto di protezione della carreggiata: il ragazzo è andato a sbattere proprio sul muretto, per poi cadere per diversi metri nel prato sottostante. All'arrivo dei soccorsi era privo di sensi: stabilizzato, è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia.