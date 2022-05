Schianto moto-auto, ragazzino trascinato sull'asfalto: è molto grave

È stato ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo il 17enne che, verso le 20.30 di venerdì, è rimasto vittima di un brutto incidente in motorino in Val Palot a Pisogne.

In prossimità del ristorante Duadel, il giovane, residente in paese, si è scontrato con un'auto guidata da una donna del posto, rimanendo agganciato al veicolo e venendo poi trascinato per alcuni metri sull'asfalto.

Le sue condizioni sono apparse molto critiche fin dai primi istanti e, per i soccorsi, è stata fatta intervenire l'eliambulanza, che lo ha poi trasportato d'urgenza in ospedale. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri di Artogne.