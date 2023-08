Scooter sorpassa mentre l'auto svolta a sinistra: uomo in ospedale

Una dinamica che potremmo definire "classica": una due ruote che sorpassa una fila di veicoli, o un veicolo solo, e un'auto che svolta per immettersi in una strada alla sua sinistra. È successo ancora, questa volta a Pisogne, e le conseguenze per il conducente di uno scooter sono state piuttosto gravi.

I fatti. Era da poco passato il mezzogiorno di ieri, venerdì 11 agosto, quando lungo la centralissima via Roma uno scooter di grossa cilindrata ha cercato di sorpassare un'utilitaria guidata da una 31enne che si apprestava a svoltare a sinistra. Inevitabile lo scontro, con il centauro - un uomo di 54 anni - che è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Santa Maria Assunta di Pisogne e Camunia Soccorso, e l’automedica di Lovere. Per la gravità delle ferite del 54enne è stato però necessario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha trasferito al Civile di Brescia. L'uomo è sempre rimasto cosciente. La 31enne alla guida dell'utilitaria è stata accompagnata in ospedale a Lovere per accertamenti.