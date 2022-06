Schianto in scooter, ragazzo trascinato per 40 metri: resta gravissimo

Lotta in un letto d’ospedale - da ormai quasi 5 giorni - il ragazzino di 17 anni che, lo scorso venerdì sera, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in Val Palot, sopra l’abitato di Pisogne. Sbalzato dalla sella del suo scooter, e poi trascinato per 40 metri sull’asfalto di via Pallodino, ha riportato gravissimi traumi.

È ancora ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni si sarebbero stabilizzate, ma restano gravissime e i medici non avrebbero ancora sciolto la prognosi. Mamma e papà sono accanto al suo letto, aspettando che migliori e tutta Pisogne fa il tifo per lui. Tantissimi i messaggi di sostegno ai familiari, apparsi anche sui social.

Il tremendo schianto a pochi chilometri dall’abitazione del giovane. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Artogne, che si sono occupati dei rilievi, lo scooter guidato dal 17enne sarebbe stato travolto da un’auto - che viaggiava nella stessa direzione di marcia - mentre svoltava a sinistra, all’altezza di una curva. Un tamponamento violento: l’adolescente è rimasto agganciato al veicolo, venendo poi trascinato per 40 metri sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse molto critiche fin dai primi istanti: stabilizzato sul posto, è poi stato trasferito, a bordo dell’eliambulanza, al nosocomio di Bergamo. E' qui che i genitori passano giorno e notte, attendendo buone notizie.