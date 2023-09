Schianto auto-camion sulla Provinciale: un ferito e caos traffico

Poco dopo le 8.30 di oggi, venerdì 29 settembre, un incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega il lago d’Iseo alla Valcamonica. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe tratto di uno scontro tra un’auto e un camion, avvenuto in territorio di Pisogne.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, e sul posto sono sopraggiunte, a sirene spiegate, un’ambulanza dei volontari dello Sma di Pisogne e un’automedica. Nello schianto, che sarebbe avvenuto a bassa velocità, è rimasta ferita una donna di 64 anni: dopo le prime cure, è stata portata in ospedale. Per lui seri traumi, ma non sarebbe in condizioni critiche.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che si sta occupando anche di gestire la viabilità. Parecchi i disagi per il traffico: la strada non è stata chiusa, ma durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente si sono formate code sia in direzione di Pian Camuno che verso Iseo.