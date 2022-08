Terribile schianto sulla Provinciale: quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Traffico nel caos sul Provinciale 510 del Sebino, per un incidente avvenuto in prossimità della galleria Trentapassi, verso le 11 di stamattina. Si segnalano veicoli bloccati in coda da Toline fino a Marone.

Stando a quanto trapelato finora, il sinistro avrebbe interessato più di due veicoli tra auto e camion (uno avrebbe preso fuoco) e sarebbero rimaste coinvolte in tutto 5 persone, tra le quali una bambina di 8 anni. Per i soccorsi sono state inviate quattro autolettighe e l'eliambulanza decollata da Bergamo: un ferito è stato soccorso in codice rosso, tre in codice giallo.

Sul posto sono presenti anche una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale, che si sta occupando della gestione del traffico: la coda ha raggiunto una lunghezza di 7 chilometri.