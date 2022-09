Auto si schianta in galleria: un ferito, code sulla provinciale

Per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la galleria Ronchi, sulla Provinciale 510, e ha finito per schiantarsi contro il muro del tunnel. Tanta, tantissima paura per l’uomo al volante dell’Alfa Romeo, un 62enne. L’incidente è avvenuto verso le 18 di mercoledì a Pisogne.

Negli istanti successivi si è davvero temuto il peggio: sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunte due ambulanze. L’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari: il 62enne non avrebbe mai perso conoscenza e non versava in condizioni critiche. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale, a Esine, e ricoverato in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Iseo, che sta cercando di chiarire le cause all’origine dello schianto. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto, il 62enne - che viaggiava in direzione di Darfo Boario Terme - avrebbe fatto tutto da solo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto è stato istituito il senso unico alternato all’interno del tunnel. Rallentamenti e code sono state smaltiti nell’arco di 30 minuti.