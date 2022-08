Paurosa carambola in galleria: coinvolti 3 veicoli e 5 feriti, strada chiusa per ore

Tre i veicoli e almeno 5 le persone coinvolte (con 4 feriti) nell'incidente in galleria: poco più in là, e meno di un'ora più tardi, anche l'automedica che stava intervenendo a supporto dei soccorsi è rimasta coinvolta in un sinistro stradale (per fortuna niente di grave). E' la cronaca di una mattinata complicata sulla Strada provinciale 510: è intorno alle 11 che lungo la galleria Trentapassi di Pisogne si scatena la folle carambola.

Il primo schianto avrebbe interessato una Mercedes (a bordo anche una bimba di appena 8 anni e una moto, forse per un invasione di corsia: il camion Scania che seguiva si è trovato inevitabilmente di fronte ai due mezzi, facendo di tutto per evitare l'impatto, andando però a colpire le pareti e anche gli impianti elettrici della galleria.

La situazione dopo l'incidente

Situazione complicata: come detto sono almeno quattro i feriti, tra cui la bambina di 8 anni - trasferita in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo e ricoverata in codice rosso, in via precauzionale: non è in pericolo di vita - e i suoi genitori, il centauro di 24 anni (ricoverati a Esine, a Iseo e al Civile), mentre è rimasto illeso il camionista. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Bergamo, automedica e infermierizzata, ambulanze da Darfo Boario Terme, Lovere, Palazzolo e Bergamo, i Carabinieri di Breno a cui sono stati affidati i rilievi, i Vigili del Fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza.

Galleria chiusa per almeno 5 ore

Una fase che è proseguita a lungo: la galleria è rimasta chiusa al traffico per almeno cinque ore, con tutte le conseguenze del caso per quel che riguarda il traffico. Non è stato facile liberare il mezzo pesante, bloccato e immobile dopo lo schianto. Contestualmente i tecnici della Provincia di Brescia (che ha competenza sulla tratta) hanno ripristinato anche l'illuminazione e gli impianti elettrici. La situazione è rientrata alla normalità solo dopo le 16, ma si è arrivati anche a 7 chilometri di coda.

Verso mezzogiorno l'incidente dell'automedica: partita dall'ospedale di Esine, stava intervenendo sul sinistro della galleria Trentapassi. Ma è rimasta coinvolta in un sinistro sulla Strada statale 42, ancora a Esine ma all'altezza della Sacca, in direzione di Darfo Boario Terme. Fortunatamente nessuno si è fatto troppo male.