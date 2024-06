Schianto in galleria: 6 feriti in ospedale (uno è grave) e traffico in tilt

Incidente stradale domenica pomeriggio alla galleria Ronchi della Strada provinciale 510, tra Pisogne e Gratacasolo: tre i veicoli coinvolti e 6 feriti, di cui uno – un anziano di 87 anni – in condizioni serie anche se, dall'ultimo bollettino medico, pare non sia in pericolo di vita. Tutto è successo poco dopo le 14.30: la strada è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, traffico in tilt fino a sera.

Schianto in galleria, 6 feriti

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Breno, a cui sono stati affidati i rilievi. Da una prima ricostruzione pare che una Fiat 500L – a bordo tre persone, tra cui l'anziano poi trasferito al Civile in elicottero – abbia sbandato proprio in galleria, finendo per invadere la corsia opposta di marcia. In quel momento era in transito una Jeep Renegade, che non ha potuto nulla per evitare l'impatto: a sua volta la Jeep è stata tamponata da un suv Ford.

Il bilancio è di 6 feriti: un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni, due uomini di 51 e 54 anni, una donna di 59, l'anziano di 87. Sul posto, oltre all'elisoccorso e all'automedica, anche ambulanze da Darfo Boario Terme, Pisogne e Lovere: i feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Brescia, Esine e Lovere. Tutti in codice giallo, nessuno è in pericolo di vita.