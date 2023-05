Si schianta contro un'auto in sosta, poi si ribalta in mezzo alla piazza

Tanta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per l’uomo che era al volante della macchina finita ruote all’aria nella piazza principale di Pisogne. Lo spaventoso incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di ieri, lunedì 15 maggio, sotto gli occhi di decine di persone che stavano pranzando, complice la giornata di sole, nei dehor dei locali che si affacciano su piazza Umberto Primo. Un forte boato ha richiamato la loro attenzione: a pochi metri da loro un’auto giaceva ruote all’aria sull’asfalto.

Il conducente, un uomo di casa in paese, avrebbe fatto tutto da solo: pare che abbia perso il controllo della macchina dopo avere urtato un veicolo regolarmente in sosta a margine della careggiata, finendo poi per capovolgersi. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, ma l’allarme è rientrato in fretta: l’uomo è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo, praticamente illeso.

Soccorso dai volontari delle ambulanze di Pisogne, è poi stato portato al pronto soccorso di Esine per alcuni accertamenti, ma, come detto, se la sarebbe cavata con lievi ferite.