Schianto auto-camion sulla provinciale: un ferito e caos traffico

Un incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 14 novembre, ha mandato in tilt il traffico della Provinciale 510 bis. Stando alle prime informazioni trapelate, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un camion e un’auto. I due veicoli si sarebbero tamponati all’altezza dell’uscita di Pisogne. L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi.

Il bilancio è di un ferito, non in gravi condizioni. La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 13.20 e sul posto è sopraggiunta un’ambulanza di Camunia soccorso. Ad avere la peggio sarebbe stata la donna di 46 anni che era al volante della macchina: avrebbe riportato seri traumi ed è stata trasportata in ospedale, a Esine: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Parecchi i disagi per il traffico: la Provinciale non è stata chiusa al traffico, ma durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente si sono formate code in entrambi i sensi di marcia.