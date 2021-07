Auto sbanda, poi si ribalta fuori controllo: paura per due ragazzi

Brutta disavventura domenica 25 luglio a Pisogne, protagonisti (loro malgrado) due ragazzi di 25 e 27 anni: l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata in via San Girolamo, all'altezza della trattoria "La Brasera".

Erano circa le 7 del mattino, quando il giovane al volante ha perso il controllo del veicolo: fortunatamente, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto è giunta un’ambulanza dei volontari di Santa Maria Assunta di Pisogne, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso.



Non ci sono state gravi conseguenze, i due 20enni se la sono cavata con lesioni di lieve entità e un brutto spavento: dopo le prime cure sul posto, sono stati portati all’ospedale di Esine per accertamenti. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Darfo.